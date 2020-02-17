17.02.2020
09:25
43
Экономика
О временном ограничении водоснабжения в Якутске
С 10:00 до 12:00 20 февраля 2020 года в связи с ремонтными работами АО «Теплоэнергия» будет ограничена подача холодного водоснабжения. Под отключение попадают: частные дома по ул. Есенина, дома №2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 по ул. Есенина.
С 10:00 до 12:00 21 февраля 2020 года в связи с ремонтными работами АО «Теплоэнергия» будет ограничена подача холодного водоснабжения. Под отключение попадают: организации по улице Билибина, 2, 48/4, жилой дом №3 по ул. Билибина, Вилюйский тракт 3 и 4 км; Вилюяйский тракт 5 км к.1 и к.2, мкр. Борисовка – 3.
Источник: Пресс-служба АО «Водоканал».
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