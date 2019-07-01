О временном ограничении водоснабжения в Якутске

С 22:00 1 июля 2019 года до 6:00 02 июля 2019 года в связи с заменой сбросной задвижки будет произведена временная остановка подачи холодной воды по водолинии «Водоузел №2 – Водоузел №4». Под отключение попадают: кварталы 36, 140, 141, 142, 128, 56, 62, 71, жилой дом №7 по улице Короленко, Дом печати, Речное училище, Дом правительства №2.

С 22:00 2 июля 2019 года до 6:00 03 июля 2019 года в связи с заменой сбросных задвижек будет произведена временная остановка подачи холодной воды по водолинии «Водоузел №6 – Водоузел №4». Под отключение попадают: кварталы 70, 74, 23, 114, 143, 56, 58, 59, частично квартал 48, жилые дома №38 по ул. Петровского и №102 по ул. Лермонтова, бассейн «Самородок», Бизнес-центр, гостиница «Полярная звезда».