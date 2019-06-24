О временном ограничении водоснабжения в Якутске

С 22:00 25 июня 2019 года до 6:00 26 июня 2019 года в связи с промывкой и дезинфекцией водолинии «Водоузел №1 – п. Жатай» будет ограничена подача воды. Под отключение попадают: п. Жатай и Техучасток.

С 22:00 26 июня 2019 года до 6:00 27 июня 2019 года в связи с промывкой и дезинфекцией водолинии «Водоузел №1 – Водоузел №6» будет ограничена подача воды. Под отключение попадают: 17, 9 кварталы, теплопункт по ул. Дальняя, 90, теплопункт по ул. Очиченко, 3/1, Новый хлебозавод, ул. Очиченко, Якутская, Жорницкого, 29/1, 29/2, 29/3.