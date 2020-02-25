О временном ограничении водоснабжения в Якутске

С 14:00 25 февраля 2020 года для проведения работ по устранению течи на участке водолинии (Водоузел №4 – КП «Гимеин») будет ограничено водоснабжение.

Под отключение попадает поликлиника №3.

О завершении работ будет сообщено позже.