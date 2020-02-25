25.02.2020
11:49
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Якутск

О временном ограничении водоснабжения в Якутске

С 14:00 25 февраля 2020 года для проведения работ по устранению течи на участке водолинии (Водоузел №4 – КП «Гимеин») будет ограничено водоснабжение.

Под отключение попадает поликлиника №3.

О завершении работ будет сообщено позже.

Источник: Пресс-служба АО «Водоканал».
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