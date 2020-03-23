23.03.2020
19:23
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Якутск

О временном ограничении водоснабжения в некоторых районах Якутска

С 9:00 до 11:30 24 марта 2020 года в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения. Под отключение попадает район Хатын Юрях.

С 9:00 до 11:30 25 марта 2020 года в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения. Под отключение попадает 46 квартал.

С 9:00 до 12:00 26 марта 2020 года в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения. Под отключение попадают: кварталы 129, 54.

Источник: АО "Водоканал".
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