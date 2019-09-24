24.09.2019
14:55
116
Якутск
О временном ограничении холодного водоснабжения в Якутске
С 14:00 до 17:00 26 сентября 2019 года в связи с врезкой запорной арматуры (участок водолинии «КП П. Алексеева – ТП 130 квартал») будет ограничена подача холодной воды. Под отключение попадают: кварталы 23, 72, 73, 128, 130, 135, 71 (включая горячее водоснабжение), 152, жилые дома №83/18, №83/19, №83/20, №83/10, №83/9 по улице Петра Алексеева, жилые дома №31 и №33 по улице Кутузова, Вилюйский переулок, Центр Экстренной Медицинской Помощи, Якутская городская клиническая больница, Радиология, ТП 16 квартала.
Источник: Пресс-служба АО "Водоканал"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.09.2019
2
24.09.2019
20
24.09.2019
46
24.09.2019
45
24.09.2019
76
24.09.2019
55
24.09.2019
106
24.09.2019
115
24.09.2019
164
24.09.2019
148
24.09.2019
109
24.09.2019
152
24.09.2019
440
24.09.2019
399
24.09.2019
267
24.09.2019
364
24.09.2019
410
24.09.2019
292
24.09.2019
1214
24.09.2019
154
24.09.2019
122
24.09.2019
120
24.09.2019
166
24.09.2019
752
24.09.2019
761
24.09.2019
108
24.09.2019
5911
24.09.2019
677
24.09.2019
140
24.09.2019
949
23.09.2019
362
23.09.2019
375
23.09.2019
722
23.09.2019
4273
23.09.2019
381
23.09.2019
195
23.09.2019
184
23.09.2019
216
23.09.2019
154
23.09.2019
8772
23.09.2019
159
23.09.2019
822
23.09.2019
199
23.09.2019
1223
23.09.2019
182
23.09.2019
181
23.09.2019
2705
23.09.2019
232
23.09.2019
319
23.09.2019
463
23.09.2019
500
23.09.2019
211
23.09.2019
426
23.09.2019
440
23.09.2019
179
23.09.2019
1705
23.09.2019
238
ТОП НОВОСТИ
20.09.2019
10423
20.09.2019
9496
23.09.2019
8763
20.09.2019
7676
22.09.2019
6601
18.09.2019
5968
24.09.2019
5894
19.09.2019
5788
22.09.2019
5042
19.09.2019
4334