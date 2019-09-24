О временном ограничении холодного водоснабжения в Якутске

С 14:00 до 17:00 26 сентября 2019 года в связи с врезкой запорной арматуры (участок водолинии «КП П. Алексеева – ТП 130 квартал») будет ограничена подача холодной воды. Под отключение попадают: кварталы 23, 72, 73, 128, 130, 135, 71 (включая горячее водоснабжение), 152, жилые дома №83/18, №83/19, №83/20, №83/10, №83/9 по улице Петра Алексеева, жилые дома №31 и №33 по улице Кутузова, Вилюйский переулок, Центр Экстренной Медицинской Помощи, Якутская городская клиническая больница, Радиология, ТП 16 квартала.

Источник: Пресс-служба АО "Водоканал"

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