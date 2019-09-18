О временном ограничении холодного водоснабжения в Якутске

С 14:00 до 18:00 20 сентября 2019 года в связи с заменой пожарного гидранта, а также в связи с промывкой и дезинфекцией (участок водолинии – подсоединение к «ТП 136 квартал») будет ограничена подача холодной воды. Под отключение попадает 136 квартал.

Источник: Пресс-служба АО "Водоканал"

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