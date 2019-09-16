О временном ограничении холодного водоснабжения в Якутске

С 14:00 до 18:00 19 сентября 2019 года в связи с врезкой запорной арматуры (водолиния «Водоузел №4 — Водоузел «Геолог»») будет ограничена подача воды. Под отключение попадают: кварталы 101, 103, 76, 78, жилой дом №2 по улице Чайковского, Вилюйский тракт 3 км., ТП Советская,3, ТП Кочнева.

Источник: Пресс-служба АО "Водоканал"

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