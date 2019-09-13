О временном ограничении холодного водоснабжения в Якутске

С 10:00 до 20:00 16 сентября 2019 года в связи с врезкой запорной арматуры (участок водолинии «КП «Дежнева» — котельная Автодорожная, 20») будет ограничена подача воды. Под отключение попадают: кварталы 68, 11, частично 10 и 65, микрорайон «Прометей», котельные ЯПАП, Туймаада-Лизинг, Автодорожная, 20.

Источник: пресс-служба АО "Водоканал"

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