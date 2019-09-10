10.09.2019
16:24
59

Якутск

О временном ограничении холодного водоснабжения в Якутске

С 14:00 до 18:00 12 сентября 2019 года в связи с промывкой и дезинфекцией (участок водолинии – подсоединение к «ТП 46 квартал») будет ограничена подача воды. Под отключение попадает 46 квартал.

С 14:00 до 18:00 13 сентября 2019 года в связи с ремонтными работами (водолиния «Водоузел №4 – КП «Гимеин»») будет ограничена подача воды. Под отключение попадают: кварталы 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, жилой дом №43 по улице Каландаришвили, институт Мерзлотоведения.

Источник: Пресс-служба АО "Водоканал"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх