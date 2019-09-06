О временном ограничении холодного водоснабжения в Якутске

С 14:00 до 18:00 9 сентября 2019 года в связи с промывкой и дезинфекцией участка водолинии будет приостановлена подача холодной воды. Под отключение попадает квартал 43.

Источник: Пресс-служба АО "Водоканал"

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