26.08.2019
15:38
32
Якутск
О временном ограничении холодного водоснабжения в Якутске
27 августа 2019 года с 10:00 до 20:00 в связи с ремонтными работами (водолиния «КП «Рыдзинского-Жорницкого»» – котельная 3-го квартала») будет приостановлена подача холодной воды. Под отключение попадают: кварталы 2, 150, 151, рынок Манныыттаах, «Якуткурорт».
Источник: Пресс-служба АО «Водоканал».
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