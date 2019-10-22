О временном ограничении холодного водоснабжения в Якутске

С 10:00 до 22:00 24 октября 2019 года в связи с переврезкой участка водопровода (водолиния «Водоузел №4– КП «Гимеин»») будет ограничена подача холодной воды. Под отключение попадают: кварталы 11, 13, 65, 66, 67, 68, жилой комплекс «Прометей», ЯГСХА, Радиоцентр, ЯПАП, котельная ЯГУ-2.

Источник: Пресс-служба АО "Водоканал".

Поделиться в соцсетях:



Whatsapp +7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх