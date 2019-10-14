О временном ограничении холодного водоснабжения в Якутске

С 10:00 до 20:00 16 октября 2019 года в связи с переврезкой участка водопровода (водолиния «Водоузел №4 — КП «Гимеин») будет ограничена подача холодной воды. Под отключение попадают: кварталы 85, 86, 92, 93, 94, 95, институт Мерзлотоведения, котельные Гимеин, Лермонтова 200, Якутуголь.

Источник: Пресс-служба АО "Водоканал".

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