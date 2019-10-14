14.10.2019
16:35
78
Якутск
О временном ограничении холодного водоснабжения в Якутске
С 10:00 до 20:00 16 октября 2019 года в связи с переврезкой участка водопровода (водолиния «Водоузел №4 — КП «Гимеин») будет ограничена подача холодной воды. Под отключение попадают: кварталы 85, 86, 92, 93, 94, 95, институт Мерзлотоведения, котельные Гимеин, Лермонтова 200, Якутуголь.
Источник: Пресс-служба АО "Водоканал".
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.10.2019
4
14.10.2019
31
14.10.2019
30
14.10.2019
61
14.10.2019
83
14.10.2019
237
14.10.2019
68
14.10.2019
110
14.10.2019
89
14.10.2019
190
14.10.2019
134
14.10.2019
97
14.10.2019
229
14.10.2019
109
14.10.2019
115
14.10.2019
306
14.10.2019
104
14.10.2019
176
14.10.2019
186
14.10.2019
118
14.10.2019
1976
14.10.2019
204
14.10.2019
127
14.10.2019
918
14.10.2019
300
14.10.2019
137
14.10.2019
932
14.10.2019
80594
14.10.2019
215
14.10.2019
124
14.10.2019
207
14.10.2019
1667
14.10.2019
147
14.10.2019
229
14.10.2019
207
14.10.2019
158
14.10.2019
108
14.10.2019
108
14.10.2019
124
14.10.2019
554
14.10.2019
2069
14.10.2019
147
14.10.2019
908
14.10.2019
1019
14.10.2019
1008
13.10.2019
317
13.10.2019
470
13.10.2019
509
13.10.2019
1218
13.10.2019
339
13.10.2019
314
13.10.2019
325
13.10.2019
1228
13.10.2019
180
13.10.2019
135
13.10.2019
501
13.10.2019
324
13.10.2019
480
13.10.2019
764
13.10.2019
386
13.10.2019
232
13.10.2019
208
13.10.2019
3351
ТОП НОВОСТИ
08.10.2019
5589
11.10.2019
5583
09.10.2019
5470
09.10.2019
5130
11.10.2019
4933
12.10.2019
4874
11.10.2019
4597
11.10.2019
4000
10.10.2019
3951