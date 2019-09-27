О временном ограничении холодного водоснабжения в Якутске

С 9:00 до 11:00 30 сентября 2019 года в связи с заменой датчиков давления и температуры (водолиния «Водоузел №3 – ТП Хатын-Юрях») будет ограничена подача холодной воды. Под отключение попадают: поселок Борисовка-2, жилые дома №2/1, №1/3, №3/3, №3/5 по улице Курнатовского, жилые дома №32/3, №32/4, №32/2, №34, №34/1, №30/3, №26А, №26Б, №26В по улице Кузьмина, улица Мординова.

Источник: Пресс-служба АО "Водоканал"

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