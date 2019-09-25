25.09.2019
14:10
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Якутск

О временном ограничении холодного водоснабжения в Якутске

С 10:00 до 18:00 27 сентября 2019 года в связи с заменой участка водопровода будет ограничена подача холодной воды. Под отключение попадает 43 квартал.

Источник: Пресс-служба АО "Водоканал"
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