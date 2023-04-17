О временном ограничении движения во время первомая в Якутске

В целях организации праздничного шествия, посвященного празднику Весны и Труда, и для обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение транспортных средств на период c 08:00ч. до 15:00ч. 1 мая 2023 года по следующим улицам:

— ул. Кирова на участке от ул. Лермонтова до ул. Аржакова;

— ул. Аржакова на участке от ул. Кирова до ул. Чернышевского;

— ул. Ярославского на участке от ул. Кулаковского до ул. Хабарова;

— ул. пр. Ленина на участке от ул. Петровского до ул. Дзержинского;

— ул. Орджоникидзе на участке от ул. Петровского до ул. Петра Алексеева;

— ул. Ойунского на участке от ул. Октябрьская до ул. Кирова;

— ул. Октябрьская на участке от ул. Ойунского до ул. Орджоникидзе;

— ул. Курашова на участке от ул. Ломоносова до пр. Ленина;

— ул. Лермонтова на участке от ул. Октябрьская до ул. Пушкина;

— ул. Горького на участке от ул. Октябрьская до ул. Пушкина;

— ул. Пояркова на участке от ул. Кирова до ул. Пушкина;

— проезд к Комсомольской площади от ТЦ «Айсберг».

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