О временном ограничении движения транспортных средств по улице Винокурова

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с осуществлением реконструкции улицы Винокурова и в целях обеспечения безопасности дорожного движения на период с 15 апреля по 31 октября 2023 года будет ограничено движение транспортных средств по улице Винокурова на участке от улицы Чайковского до улицы Ильменская.

Фото: пресс-службы Источник: Yakutskcity.ru – официальный сайт Окружной администрации г. Якутска

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