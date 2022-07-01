О временном ограничении движения транспорта в период проведения «SINET TEAM YAKUTSK MARATHON»

В целях организации спортивного мероприятия «SINET TEAM YAKUTSK MARATHON» и обеспечения безопасности дорожного движения на период c 22:30 2 июля до 05:00 3 июля 2022 года будет ограничено движение транспортных средств по улице Лермонтова на участке от улицы Пушкина до улицы Петровского, по Вилюйскому тракту на участке от улицы Лермонтова до кольцевой развязки с улицей Билибина, по Окружному шоссе на участке от кольцевой развязки с Вилюйского тракта до кольцевой развязки с улицей Дзержинского, по Автостраде 50 лет Октября на участке от кольцевой развязки с Окружным шоссе до улицы Можайского.