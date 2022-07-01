01.07.2022
11:04
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Якутск

О временном ограничении движения транспорта в период проведения «SINET TEAM YAKUTSK MARATHON»

В целях организации спортивного мероприятия «SINET TEAM YAKUTSK MARATHON» и обеспечения безопасности дорожного движения на период c 22:30 2 июля до 05:00 3 июля 2022 года будет ограничено движение транспортных средств по улице Лермонтова на участке от улицы Пушкина до улицы Петровского, по Вилюйскому тракту на участке от улицы Лермонтова до кольцевой развязки с улицей Билибина, по Окружному шоссе на участке от кольцевой развязки с Вилюйского тракта до кольцевой развязки с улицей Дзержинского, по Автостраде 50 лет Октября на участке от кольцевой развязки с Окружным шоссе до улицы Можайского.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска.

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