15.09.2022
10:04
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Якутск

О временном ограничении движения транспорта по улице Халтурина

В связи с установкой нового металлического колодца канализационного трубопровода объекта «Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями в квартале 145 г. Якутска» на период с 10:00 ч. 17 сентября до 22:00 ч. 18 сентября 2022 года будет ограничено движение транспортных средств по улице Халтурина на пересечении с улицей Клары Цеткин.

Ограничение движения транспорта осуществляется в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Источник: пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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