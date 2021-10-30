О возможности вырастить свой хлеб в Якутии — «Антропология Севера»

«Знать да уметь – не без хлеба сидеть!»



Сегодня речь идет не только о вопросах продовольственной безопасности, но и получении местной, экологически чистой и натуральной продукции питания. Хлеб, являясь ежедневным продуктом питания, значительно влияет на состояние здоровья человека на Севере. Все об истории и хлебопекарных качествах якутского хлеба из местной пшеницы смотрите в новом видеоподкасте.

Приятного просмотра!

https://youtu.be/m-zpR_uZT7U

На севере-востоке России Якутия является единственным регионом, где возделывается пшеница. Выращивание «среди злаков царицы» — «золотой фонд» опыта якутских ученых и народных селекционеров. Здесь еще с XVII века пытались садить зерновые, в том числе и пшеницу, но стало удача пришла лишь к XIX веку, в основном в отношении ячменя, проса, ржи.



С 1929 г. была начата научно обоснованная работа по выращиванию пшеницы. Первыми учеными-агрономами Якутии было доказано, что привозные сорта не приспособлены для возделывания в суровых природно-климатических условиях севера. Поэтому селекция зерновых культур в Якутии началась со сбора и изучения местных образцов – результатов народной селекции! Были собраны тысячи местных вариантов популяций зерновых культур, которые вывели местные жители и, заметим, ссыльные. Это была непростая работа, но результаты дали свои плоды! «Выжили» несколько популяций пшеницы названные «Кубанка», «Скороспелка» и «Теремок».

Дальнейшему развитию земледелия в Якутии способствовала организация Якутского филиала СО АН СССР (в 1949 г.) и Якутского НИИСХ (в 1956 г.). Первыми сортами зерновых занималась известный сибирский селекционер Анна Николаевна СКАЛОЗУБОВА, которая с 1927 по 1940 год работала в Якутии. Ею выведены 7 сортов яровой пшеницы, из которых основными стали сорта – «Скороспелка улучшенная», «Победа» и «Якутянка 224». Из них и были получены методами гибридизации с японскими и мексиканскими сортами пшеницы знаменитые сегодня якутские сорта.

Первыми авторами якутских сортов стали Петр Петрович ВАСИЛЬЕВ и Елена Александровна ЕРЕМЕЕВА.

Наша справка:

Васильев Петр Петрович родился 16 апреля 1934 г. в Кентикском наслеге Верхневилюйского района ЯАССР. В 1959 г. окончил агрономический факультет Иркутского сельхозинститута, в 1966 г. — аспирантуру во Всесоюзном селекционно-генетическом институте (г. Одесса). Работал главным агрономом колхоза им. Эрилик-Эристина Чурапчинского района. С 1960 г. — и.о. старшего научного сотрудника отдела семеноводства, заведующий элитным хозяйством и главный агроном ОПХ «Покровское». П.П. Васильеву — кандидату сельскохозяйственных наук, заслуженному агроному Республики Саха (Якутия), город Якутск, — за создание и внедрение технологии выращивания новых, высокоурожайных и ценных по качеству сортов яровой пшеницы, способствующей повышению развития сельскохозяйственного производства в республике присуждена Государственная премия Республики Саха (Якутия) в области науки и техники за 2010 год. Наиболее значимые разработки: автор двух районированных сортов яровой мягкой пшеницы «Приленская 6», «Приленская 19», соавтор сорта овса «Покровский», «Покровский 9». Опубликовано более 30 научных работ, в том числе монография «Производство зерна в Якутии» (2000 г.), «Бурдук оло5ум дьыл5ата» (2010 г.).

Еремеева Елена Александровна родилась 18 января 1952 г. в с. Юрюнг-Кюель Чурапчинского района ЯАССР. В 1976 г. окончила агрономическое отделение Якутского сельхозтехникума, в 1984 г. — биолого-географический факультет ЯГУ. С 1974 г. до 1995 г. работала старшим лаборантом, ведущим агрономом, и.о. старшего научного сотрудника отдела селекции и семеноводства зерновых культур ЯНИИСХ. Основное направление работ — селекция и семеноводство яровой мягкой пшеницы. Она автор районированного сорта яровой пшеницы «Туймаада», соавтор двух районированных сортов яровой пшеницы «Приленская-6», «Приленская-19», соавтор перспективного сорта пшеницы «Саха».