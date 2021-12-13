13.12.2021
12:01
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Природа

О трупе амурского тигра — Минэкологии Якутии

Информацию об обнаружении мертвого амурского тигра в лесу на территории республики опровергли в региональном Минэкологии, передает телеканал «Якутия 24».

«В социальных сетях распространилась информация о том, что в тайге нашли труп амурского тигра. Инцидент произошел на днях в Хабаровском крае. Мертвого краснокнижного хищника в лесу обнаружил местный охотник», — говорится в сообщении.

По данному факту правоохранительные органы Хабаровского края возбудили уголовное дело.

По информации министерства, замеченный в Южной Якутии тигр больше не показывался, специалисты продолжают следить за данной ситуацией.

Фото: Якутия 24
Источник: Якутия 24
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