О традиционном воспитании мальчиков у саха

Анна Холмогорова, специалист духовной культуры Дома Арчы делится рассказами о воспитании мальчиков в этнической традиции предков саха и календарно-смысловых особенностях времен года. Короткий рассказ напоминает современникам о исконных знаниях предков, которые помогали им грамотно созидать правильного Человека, гармонично обустраивающего свою жизнь, согласно системным естественным и метафизическим связям окружающей Природы и человека. Приятного просмотра!

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Алексей Пудов

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