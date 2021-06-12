12.06.2021
17:59
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Культура

О традиционном воспитании мальчиков у саха

Анна Холмогорова, специалист духовной культуры Дома Арчы делится рассказами о воспитании мальчиков в этнической традиции предков саха и календарно-смысловых особенностях времен года.

Короткий рассказ напоминает современникам о исконных знаниях предков, которые помогали им грамотно созидать правильного Человека, гармонично обустраивающего свою жизнь, согласно системным естественным и метафизическим связям окружающей Природы и человека.

Приятного просмотра!

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Алексей Пудов
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