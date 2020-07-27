О строительстве водовода по ул. Чайковского
Прокладка магистральных водопроводных труб диаметром 500 мм на участке ул. Чайковского от ул. Каландаришвили до новой котельной «Лермонтова 200», возведённой для обеспечения надежности водоснабжения строящихся 93 и 94 кварталов г. Якутска, изначально была предусмотрена за счет технологического присоединения к данным строящимся объектам компаний ООО «Строймонтаж 2002» и ООО «Стройкон. Проект строительства водовода после разработки прошел госэкспертизу и был согласован с заказчиком работ по строительству дороги — МКУ «Главстрой». Работы должны были проводиться в 2019 г. одновременно с капитальным ремонтом дороги, но в связи с изменениями в федеральном законодательстве о строительстве и с финансовыми трудностями застройщиков, трубопровод построен не был. Капитальный ремонт ул. Чайковского завершили без прокладки магистрального трубопровода.
В настоящее время, в целях обеспечения надежности водоснабжения и своевременного ввода объектов 93 и 94 кварталов г. Якутска, АО «Водоканал» пошел на встречу застройщикам и начал строительство водовода за счет собственных средств капитального ремонта 2020 г., исключив при этом из плана другие объекты строительства.
Трубопроводы будут прокладываться в тротуарной и зеленой зоне улицы. Проезжая часть дороги останется нетронутой. Все элементы дороги будут восстановлены.
Приносим извинения за возможные неудобства!
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