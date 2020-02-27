О сроках доставки пенсий в праздничные и выходные дни

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) информирует, что АО «Почта России» определен график выплаты пенсий в праздничные дни с 7 по 9 марта 2020 года.

7 марта – Отделения почтовой связи работают по установленному режиму с сокращением продолжительности работы на 1 час.

8 марта – Для всех отделений почтовой связи установлен выходной день. Доставка пенсий на дом в городе Якутске будет производиться согласно графику.

9 марта – Отделения почтовой связи работают по установленному режиму работы воскресенья. Доставка пенсий на дом будет осуществляться только в городе Якутске согласно графику 9 числа. В этот день будут работать ОПС 677000 (г.Якутск, ул.Дзержинского, 4) с 09.00 до 18.00 часов и ОПС 677027 (г.Якутск, ул.Кирова, 21Б) с 09.00 до 14.00 часов. Все остальные отделения почтовой связи будут закрыты.

Доставка и выплаты остальным получателям пенсий по графику 8 и 9 марта 2020 года будет произведена досрочно 5 и 6 марта соответственно.