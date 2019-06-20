О состоянии преступности в Якутии

За 5 месяцев 2019 года на территории республики зарегистрировано 5218 преступлений.

Рост числа зарегистрированных преступлений наблюдается на территории Оймяконского, Момского, Булунского, Оленекского, Усть-Майского, Олекминского, Горного, Анабарского районов и г. Якутске.

Тенденция уменьшения зарегистрированных преступлений отмечена на территории 14 городов и районов республики. Наибольшее снижение отмечается в Среднеколымском, Жиганском, Усть-Янском, Кобяйском, Усть-Алданском, Таттинском, Аллаиховском и Абыйском районах.

На 23 % или с 269 до 207 снизился уровень особо тяжких преступлений.

Не зарегистрировано особо тяжких преступлений в Аллаиховском, Анабарском, Горном и Момском районах.

На 20 % или с 30 до 24 снизилось количество преступлений по ст.131 УК РФ (изнасилование), которые, по большей части, произошли в г.г. Якутск и Мирный, Алданском, Ленском, Таттинском и Оймяконском районах.

Как и прежде, наибольшее количество преступлений зарегистрировано против собственности – 2467. На централизованный учет поставлена 1501 кража, 136 грабежей, 18 разбойных нападений, 18 вымогательств и 542 случая мошенничества.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на 31,4 % увеличилось количество преступлений экономической направленности – с 271 до 356.

Выявлено 92 преступления коррупционной направленности, что на 12,2 % больше, чем в аналогичный период прошлого года (82). Наибольшее количество преступлений указанной категории выявлено в г. Якутске, Ленском, Олекминском и Мегино-Кангаласском районах.

На 13, 5 % снизилось количество зарегистрированных преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (с 384 до 332), на 15,8 % уменьшилось число преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Анализ социально-криминологических характеристик преступности показал, что в состоянии алкогольного опьянения совершено 1687 преступлений. Наибольший их рост отмечен в г. Нерюнгри, Алданском, Сунтарском, Олекминском и Томпонском районах.

На 16,2 % снизилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Увеличилось количество преступлений, совершенных женщинами – с 437 до 507. Чаще всего они совершали преступления против собственности, порядка управления и в сфере экономической направленности.