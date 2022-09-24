О солдатах-предпринимателях

23 сентября на Форуме предпринимателей Якутии тема мобилизации тоже была затронута. И вот с какой стороны, сообщает тгк @bo_kanal.

Альбина КЫЧКИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей Якутии:

— В рамках мобилизации некоторых предпринимателей забирали так быстро, в течение нескольких часов, что они даже не успевали переоформить свой бизнес, выдать доверенности. В итоге человека уже увезли, а дело, которое он создавал, осталось без управления. А как оформлять мобилизованных сотрудников? Важно сейчас сесть с законодательными и исполнительными органами власти и отработать этот вопрос. Добавлю, что мобилизованный человек считается поступившим на военную службу в минобороны РФ, а это значит, согласно ст. 10 ФЗ «О статусе военнослужащего», ему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. То есть, человека призвали, не дав возможность официально изменить свой статус, и сделали де-юре нарушителем закона.