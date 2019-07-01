О сохранении сокращенного рабочего дня для женщин на селе

Законопроект принят единогласно

Государственная Дума 27 июня в первом чтении единогласно приняла законопроект «Единой России» о сохранении сокращенного рабочего дня для женщин, работающих на селе. Документ устанавливает продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю, с оплатой в том же размере, что и при полной рабочей неделе. С такой инициативой выступила группа депутатов фракции «Единой России». Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Почти 38 млн человек сегодня проживают в сельской местности. Из них 20,3 млн человек — это женщины и девочки. В 1990 году Верховным Советом РСФСР было принято постановление о неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи и охране материнства и детства на селе», — отметила она, добавив, что данные нормы необходимо включить в Трудовой кодекс Российской Федерации «с целью защиты прав женщин, работающих в сельской местности».

Как добавил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев, из-за проведения «правовой гильотины» исключаются те нормотворческие акты, которые устарели. Однако по просьбе профсоюзов были внесены соответствующие изменения в Трудовой кодекс. «Данный законопроект не добавляет никаких дополнительных прав, он предотвращает ситуацию, когда эти права могли бы ущемлены», — заметил парламентарий.

Напомним, в марте текущего года представители Минтруда РФ анонсировали предложение об изъятии нормы о сокращенной рабочей неделе для женщин, работающих в сельской местности. Партия «Единая Россия» выступила против данной инициативы и внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о закреплении этой нормы в Трудовом кодексе РФ.