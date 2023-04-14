О, снова эта серая весна: лужи, грязь, слякоть…

Небольшой снег на крайнем северо-западе и местами по нижней Лене. Порывы юго-восточного ветра в Оленёкском, Мирнинском, днем в Жиганском районах местами до 15-18 м/с, в Анабарском и местами в Булунском районах 15-20 м/с. Температура ночью -6-11°, при прояснении -12-17°, на севере -26-31°, днем 0,+5°, на севере -6-11°. В Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 2-6 м/c. Температура ночью -7-9°, днем +1+3°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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