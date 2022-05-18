18.05.2022
21:18
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Якутия

О ситуации в затапливаемом селе Хоринцы — МЧС

Саид Аседулин, начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РС (Я) о ситуации в с. Хоринцы Олекминского района на 18 мая. тгк @YakutiaOpershtab

Фото: тгк @YakutiaOpershtab
Источник: тгк @YakutiaOpershtab

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