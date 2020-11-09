О ситуации с заражением в Нюрбинском доме престарелых

Работники дома-интерната, непосредственно находящиеся с начала пандемии со своими подопечными на карантине, рассказали, что в учреждении с первых дней пандемии в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора проводились все санитарные обработки помещений и инвентаря, использовались средства индивидуальной защиты.

Инструктаж персонала и постояльцев ДИПИ о мерах профилактики заболевания и его рисках стал неотъемлемой частью ежедневной жизни интерната.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, в учреждении был введен карантин. Когда часть административного, а так же средний и младший медицинский персонал работали вахтовым методом, перед заездом обязательно с каждого брались анализы на ковид.

Сейчас благодаря отлаженному сотрудничеству с Нюрбинской ЦРБ и службой Роспотребнадзора, когда в ДИПИ были выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией проведен ряд мероприятий по недопущению дальнейшего распространения вируса.

На данный момент в учреждении находятся 82 пожилых и 25 человек медперсонала. Назначен курс лечения для болеющих, проведена ревизия лекарственных средств, запасов СИЗ.

Ведётся ежедневный мониторинг состояния здоровья, термометрии, и других жизненно важных показателей пожилых, а также всех работников и медперсонала. На этой неделе были получены недостающие лекарственные препараты, в ближайшее время интернат получит онлайн консультацию врача эпидемиолога из города Якутска.

В связи с острой нехваткой мест в ковидном и провизорном отделениях Нюрбинской ЦРБ оперштабом Нюрбинского района решено развернуть госпиталь внутри интерната с интенсивной терапией на 5 койко-мест.