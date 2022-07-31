О ситуации на выборах главы Мегино-Кангаласского улуса

Все мы хорошо знаем, что эти выборы далеко не первые и, скорее всего, не последние. Все то, что сейчас обсуждается, когда-то тоже было предметом обсуждения. Подписи в пользу выдвижения кандидатов собирались и раньше. При этом, кандидаты старались не допускать серьезных нарушений требований законодательства о выборах. Процедура выдвижения и последующей регистрации кандидата – важный этап в избирательной кампании. Есть требования закона, которые понятны и просты. Одним из них является требование не использовать преимущества служебного и должностного положения. Непосредственно связанным с этим требованием является запрет на участие в сборе подписей органов государственной власти и органов местного самоуправления. Если выявлены подписные листы, которые составлены лицом, имеющим прямое отношение к органам власти, например, работником администрации, при этом кандидат сам и представляет эти самые органы власти, эту администрацию, то, естественно, возникает вопрос о нарушении требований законов. Поэтому, помнится, прежде кандидаты помнили об этом и подписи собирали привлеченные лица.

Обвиняют Мегино-Кангаласскую территориальную избирательную комиссию, или сокращенно ТИК, что всеми правдами и неправдами пытается не допускать определенных кандидатов на выборы.

Следует напомнить, что избирательная комиссия более чем какие-либо остальные подобные органы связана в своей деятельности с требованиями закона. Более того, по закону она не входит в систему органов местного самоуправления. Все члены комиссии независимы, они из разных политических партий, разных взглядов и мнений, любое решение комиссии принимается коллегиально, большинством голосов. Каждое решение принимается взвешенно с постоянной оглядкой на законы.

На этих выборах администрация села Майя практически целиком обозначила свое активное участие: глава Дмитрий Иванович Тихонов идет на должность главы района, его заместитель Алексей Иннокентьевич Неустроев – на должность главы села. Оба идут самовыдвижением, соответственно, должны собрать энное количество подписей избирателей, заручиться их поддержкой.

ТИК обязана (это тоже требование закона) проверить соблюдение порядка выдвижения, все представленные документы, также и соблюдение порядка сбора подписей. Для этого направляются соответствующие запросы. В этом случае было достоверно выявлено, что подписные листы были составлены работниками местной администрации, то есть, лицами, находящимся в прямом подчинении у кандидатов. Комиссия коллегиально сделала вывод, что в сборе подписей участвовал орган местного самоуправления – администрация села Майя. Подписи были признаны недействительными, следовательно, кандидаты не собрали требуемое количество подписей с соблюдением простых требований закона, был составлен протокол, принято решение об отказе в регистрации кандидатов со ссылкой на нормы закона.

Следует добавить, что закон предусматривает процедуру обжалования решений комиссии и кандидаты вправе этим воспользоваться. Например, указывая на то, что эти работник находились в отпусках или собирали подписи вне рабочего времени.

Идет нормальная регулируемая законами избирательная кампания. Существует прямой запрет на вмешательство государственных органов и органов местного самоуправления в ходе выдвижения кандидатов, предвыборной агитации и организации голосования, чтобы обеспечить равенство кандидатов.

Как бы то ни было, нормы закона должны иметь приоритет. При этом следует понимать, что не зря существуют суды, не зря есть процедура обжалования, так как нормы закона могут быть истолкованы по-разному.

В качестве реплики можно несколько слов об особенностях данной кампании.

Как все помнят, кандидат Д.И.Тихонов в самом ее начале заявлял об отказе в выдвижении своей кандидатуры. И это после того как уже подал заявление о своем выдвижении. ТИК принял заявление кандидата об отказе от выдвижения и принял соответствующее решение об утрате Тихоновым статуса кандидата. Это тоже обсуждалось. Однако, Тихонов подал новое заявление о выдвижении. Оно тоже было принято, и ему позволили собрать подписи и участвовать в избирательной кампании. Если смотреть с точки зрения закона, это вызывает вопросы.

И в федеральном законе о выборах и в республиканском законе о муниципальных выборах предусматривается такой случай, когда человек подал заявление о выдвижении, стал кандидатом, затем передумал и отказался выдвигать свою кандидатуру. Для этого он пишет заявление об отказе от участия в выборах, о снятии своей кандидатуры. Так вот, есть норма закона, которая буквально гласит, что заявление о снятии кандидатуры не подлежит отзыву, отказался и все, дальше участвовать в выборах не можешь. То есть, тем самым должно ограничиваться злоупотребление правом выдвигать свою кандидатуру несколько раз, для соблюдения принципа равенства всех кандидатов, это, все-таки, важная процедура. Кандидат должен ответственно подходить к своему заявлению, так как помимо заявления он еще и подает документы, которые должны быть проверены комиссией в определенные сроки.

Однако, Дмитрию Ивановичу Тихонову ТИК позволил повторно выдвинуться и дальше участвовать в выборах. Весьма вероятно, после вмешательства вышестоящей комиссии – Центральной избирательной комиссии РС(Я). Поэтому, когда говорят, что ТИК всеми правдами и неправдами пытается остановить Тихонова, это, мягко говоря, вызывает недоумение.

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.