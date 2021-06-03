О самых северных саха

Нынешний подкаст посвящен рассказу об интересном феномене и кусочке истории республики, которая через год отметит свое 100-летие. Рассказ о саха, проживающих в арктических территориях — Булунском районе!

Рассказчиком стал Алексей Иннокентьевич СЫРОВАТСКИЙ, заслуженный работник народного хозяйства РС(Я), самый младший из представителей семьи Сыроватских, уроженцев с. Намы, Борогонского наслега, Булунского района, который в своем рассказе о родном брате, научном сотруднике лаборатории оленеводства и традиционных отраслей ЯНИИСХ им. М.Г. Сафронова Дмитрии Сыроватском, параллельно поведает о быте и хозяйственных занятиях самых северных саха, не потерявших свою культурную и даже хозяйственную идентичность в тундровой зоне Арктики!

Много в его повествовании и других интересных исторических и культурных фактов, переживаний по поводу нынешнего состояния северных поселений республики. Поэтому его многоаспектный рассказ можно просматривать, ориентируясь на приведенный ниже тайм-код.

Приятного просмотра!

Тайм коды:

0:00 – о семье и родном брате Дмитрии Иннокентьевиче Сыроватском, известном ученом-исследователе северного оленеводства, сотруднике ЯНИИСХ

3:40 — о матери, депутате Верховного Совета ЯАССР

7:50 – о вкладе Дмитрия Сыроватского в якутское оленеводство

11:00 – о супруге Дмитрия Сыроватского и его детях

11:56 — о традиционных занятиях самых северных Саха на примере «колхоза-миллионера»

14:23 – о языковой политике на Севере в советские годы

17:49 – о профессиональной карьере нашего рассказчика – Алексея Сыроватского

22:43 – о родительской семье и становлении северян через образование

30:45 – о переезде в Центральную Якутию

32:43 – о сохранении якутской идентичности на Севере

35:31 – об Ысыахе в Арктике!

39:00– «мы не эвенки, мы якуты»!

40:00 – о насущных проблемах жителей Арктики – от энергетики, до экологии