О России петь…

Филармония Якутии приглашает на хоровой концерт «О России петь…» ко Дню народного единства. Симфонический хор под управлением Людмилы Шумиловой исполнит праздничную программу, посвященную переломным страницам истории, сплочению народов и объединяющей любви к Отечеству. Для слушателей прозвучат знаменитые: «Гляжу в озёра синие», «Подмосковные вечера», «Выйду ночью в поле с конем», «Небо Якутии», «О России», «Отговорила роща золотая», «Тополя», «Утро туманное» и многие другие. Концерт состоится 3 ноября в 18:30 в Якутской духовной семинарии. Стоимость билета 500 руб. Билеты в кассах филармонии: ул.Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт. Тел.: 8 (4112) 45-06-98, 47-63-35 Онлайн продажа на сайте филармонии — https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s214

Фото: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко» Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх