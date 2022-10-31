Культура
О России петь…
Филармония Якутии приглашает на хоровой концерт «О России петь…» ко Дню народного единства.
Симфонический хор под управлением Людмилы Шумиловой исполнит праздничную программу, посвященную переломным страницам истории, сплочению народов и объединяющей любви к Отечеству.
Для слушателей прозвучат знаменитые: «Гляжу в озёра синие», «Подмосковные вечера», «Выйду ночью в поле с конем», «Небо Якутии», «О России», «Отговорила роща золотая», «Тополя», «Утро туманное» и многие другие.
Концерт состоится 3 ноября в 18:30 в Якутской духовной семинарии.
Стоимость билета 500 руб.
Билеты в кассах филармонии: ул.Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.
Тел.: 8 (4112) 45-06-98, 47-63-35
Онлайн продажа на сайте филармонии — https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s214
+7 (999) 174-67-82
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