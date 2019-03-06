О режиме работы касс Энергосбыта в праздничные дни

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» поздравляет милых женщин с наступающим Международным женским днем и желает всем весеннего настроения, благополучия и счастья!

В праздничные дни пункты приема платежей Энергосбыта в Якутске работают по следующему графику:

8 марта (пятница) – все кассы не работают.

9 марта (суббота) – кассы функционируют согласно расписанию воскресного дня. Дополнительно открыт пункт платежей по адресу:

— 202 микрорайон, 15А – с 11.00 до 16.00 (без перерыва).

10 марта (воскресенье) – кассы работают по режиму воскресного дня, дополнительно открыты пункты платежей, расположенные по следующим адресам:

— ул. Октябрьская, 25 – с 10.00 до 15.00 (без перерыва);

— ул. К. Алексеева, 7 – с 10.00 до 15.00 (без перерыва);

— ул. Можайского, 27А – с 10.00 до 16.00 (без перерыва).

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С 11 марта (понедельник) все кассы функционируют в установленном режиме.

Оплатить услуги, оказывемые ПАО «Якутскэнерго», можно также через сайт энергокомпании: http://yakutskenergo.ru.

Произвести онлайн-платеж можно:

— через «Личный кабинет» (вкладка «Частным лицам» / «Личный кабинет»)

— без регистрации (вкладка «Частным лицам» / «Как оплатить» / «Банковской картой»)

По вопросам регистрации и работы сервиса «Личный кабинет» можно обратиться в контакт-центр Энергосбыта по тел.: 8 (800) 100-22-05, 8( 4112) 498-498.