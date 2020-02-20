О режиме работы офисов АЭБ в праздничные дни

Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на изменения режима работы операционных офисов АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в праздничные дни. 24 февраля и 9 марта 2020 года – выходные дни. В другие дни офисы АЭБ продолжат работу в штатном режиме. Мы поздравляем дорогих мужчин с Днем защитника Отечества, а милых дам — с Днем Весны! Желаем крепкого здоровья и благополучия! Ваш Алмазэргиэнбанк.

Источник: АКБ Алмазэргиэнбанк АО

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