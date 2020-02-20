20.02.2020
17:00
24

Финансы

О режиме работы офисов АЭБ в праздничные дни

Уважаемые клиенты!

Обращаем ваше внимание на изменения режима работы операционных офисов АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в праздничные дни.

24 февраля и 9 марта 2020 года – выходные дни.

В другие дни офисы АЭБ продолжат работу в штатном режиме. 

Мы поздравляем дорогих мужчин с Днем защитника Отечества, а милых дам — с Днем Весны!

Желаем крепкого здоровья и благополучия!

Ваш Алмазэргиэнбанк.

Источник: АКБ Алмазэргиэнбанк АО
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