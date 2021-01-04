О режиме работы касс Энергосбыта в январские каникулы
Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» поздравляет жителей республики с новогодними и рождественскими праздниками!
Рекомендуем потребителям при внесении платы за коммунальные услуги воспользоваться онлайн-способами. Заплатить за свет и тепло можно на сайте «Якутскэнерго» (www.yakutskenergo.ru): через личный кабинет или через раздел «Оплатить банковской картой» на главной странице.
Внести платежи можно и через мобильные приложения банков.
Клиенты, которые предпочитают традиционные формы оплаты, могут рассчитаться в пунктах приема платежей Энергосбыта.
В январские каникулы кассы Энергосбыта работают по следующему графику.
4 января:
- ул. Ф. Попова, 21, Центр обслуживания потребителей — с 10.00 до 17.00;
- ул. Курнатовского, 1/2А — с 11.00 до 16.00;
- ул. Рыдзинского, 24, рынок «Манньыаттаах» — с 10.00 до 16.00;
- ул. Курашова, 8, ТЦ «Кэскил» — с 10.00 до 15.30;
- ул. Можайского, 27А, рынок «Белое озеро» — с 10.00 до 15.30.
5 января:
- ул. Ф. Попова, 21, Центр обслуживания потребителей — с 10.00 до 17.00;
- ул. Курнатовского, 1/2А — с 10.00 до 16.00;
- ул. Рыдзинского, 24, рынок «Манньыаттаах» — с 10.00 до 17.00;
- ул. П. Алексеева, 6, ТЦ «Олонхо» — с 10.00 до 15.30;
ул. Можайского, 27А, рынок «Белое озеро» — с 10.00 до 15.30.
9 января:
- ул. Ф. Попова, 21, Центр обслуживания потребителей — с 10.00 до 17.00;
- ул. Курнатовского, 1/2А — с 11.00 до 16.00;
- ул. Рыдзинского, 24, рынок «Манньыаттаах» — с 10.00 до 17.00;
- ул. Курашова, 8, ТЦ «Кэскил» — с 10.00 до 15.30;
- ул. Можайского, 27А, рынок «Белое озеро» — с 10.00 до 15.30.
Контакт-центр: 8-800-100-22-05.
Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
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