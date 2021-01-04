04.01.2021
00:19
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Якутск

О режиме работы касс Энергосбыта в январские каникулы

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» поздравляет жителей республики с новогодними и рождественскими праздниками!

Рекомендуем потребителям при внесении платы за коммунальные услуги воспользоваться онлайн-способами. Заплатить за свет и тепло можно на сайте «Якутскэнерго» (www.yakutskenergo.ru): через личный кабинет или через раздел «Оплатить банковской картой» на главной странице.

Внести платежи можно и через мобильные приложения банков.

Клиенты, которые предпочитают традиционные формы оплаты, могут рассчитаться в пунктах приема платежей Энергосбыта.

В январские каникулы кассы Энергосбыта работают по следующему графику.

4 января:

  • ул. Ф. Попова, 21, Центр обслуживания потребителей — с 10.00 до 17.00;
  • ул. Курнатовского, 1/2А — с 11.00 до 16.00;
  • ул. Рыдзинского, 24, рынок «Манньыаттаах» — с 10.00 до 16.00;
  • ул. Курашова, 8, ТЦ «Кэскил» — с 10.00 до 15.30;
  • ул. Можайского, 27А, рынок «Белое озеро» — с 10.00 до 15.30.

5 января:

  • ул. Ф. Попова, 21, Центр обслуживания потребителей — с 10.00 до 17.00;
  • ул. Курнатовского, 1/2А — с 10.00 до 16.00;
  • ул. Рыдзинского, 24, рынок «Манньыаттаах» — с 10.00 до 17.00;
  • ул. П. Алексеева, 6, ТЦ «Олонхо» — с 10.00 до 15.30;

ул. Можайского, 27А, рынок «Белое озеро» — с 10.00 до 15.30.

9 января:

  • ул. Ф. Попова, 21, Центр обслуживания потребителей — с 10.00 до 17.00;
  • ул. Курнатовского, 1/2А — с 11.00 до 16.00;
  • ул. Рыдзинского, 24, рынок «Манньыаттаах» — с 10.00 до 17.00;
  • ул. Курашова, 8, ТЦ «Кэскил» — с 10.00 до 15.30;
  • ул. Можайского, 27А, рынок «Белое озеро» — с 10.00 до 15.30.

Контакт-центр: 8-800-100-22-05.

Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
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