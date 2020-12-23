О режиме работы касс Энергосбыта в предновогодние дни

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» поздравляет якутян с наступающими новогодними и рождественскими праздниками и желает всем благополучия, удачи, мира и добра!

Энергосбытовой филиал рекомендует потребителям при внесении платы за коммунальные услуги воспользоваться онлайн-способами. Заплатить за свет и тепло можно на сайте «Якутскэнерго» (www.yakutskenergo.ru): через личный кабинет или через раздел «Оплата банковской картой».

Оплатить можно и через мобильные приложения банков.

Клиенты, которые предпочитают традиционные формы оплаты, могут произвести оплату в пунктах приема платежей Энергосбыта.

В настоящее время в г. Якутске все кассы Энергосбыта принимают посетителей в обычном режиме.

В предновогодние дни будут внесены изменения в режим работы касс.

28 декабря будут открыты все пункты приема платежей, в том числе кассы, для которых по обычному графику понедельник является выходным. Это кассы, расположенные по адресам:

ул. Богатырева, 11/3 — с 10.00 до 18.00, перерыв — с 14.00 до 15.00;

ул. Автодорожная, 53/1 — с 11.00 до 19.00, перерыв — с 14.00 до 15.00;

ул. К. Алексеева, 7, «Елочка» — с 10.00 до 18.00, перерыв — с 14.00 до 15.00;

ул. С. Данилова 3/2 — с 10.00 до 18.30, перерыв — с 14.00 до 15.00;

п. Жатай, ул. Северная, 25 — с 09.30 до 17.30, перерыв — с 13.00 до 14.00.

31 декабря работают кассы, расположенные по адресам:

ул. Ф. Попова, 21, Центр обслуживания потребителей — с 08.00 до 15.00;

ул. Курнатовского, 1/2А — с 10.00 до 15.00;

ул. Рыдзинского, 24, рынок «Манньыаттаах» — с 09.00 до 15.00;

ул. П. Алексеева, 6, ТЦ «Олонхо» — с 10.00 до 15.00;

ул. Крупской, 19, «Холбос» — с 09.00 до 14.00;

ул. Богатырева, 11/3 — с 10.00 до 14.30;

202 мкр., 15А — с 09.00 до 14.00;

ул. К. Алексеева, 7, «Елочка» — с 10.00 до 14.30;

ул. Автодорожная, 53/1 — с 11.00 до 14.30;

ул. Каландаришвили, 25 — с 10.00 до 15.00;

ул. С. Данилова, 3/2 — с 10.00 до 14.30;

ул. Чехова, 35 — с 10.00 до 14.00;

ул. Курашова, 8 — с 10.00 до 14.30;

ул. Можайского, 27А — с 10.00 до 14.30;

п. Жатай, ул. Северная, 25 — с 09.30 до 13.30.

Энергосбыт напоминает потребителям о необходимости своевременно оплачивать коммунальные услуги.

Встречайте Новый год без долгов за свет и тепло!

Контакт-центр: 8-800-100-22-05.