О режиме работы касс Энергосбыта в праздничные дни

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» поздравляет всех жителей с Днем народного единства, желает здоровья, благополучия и счастья!

В праздничные дни пункты приема платежей Энергосбыта в г. Якутске работают по следующему графику:

03 ноября (вторник) –кассы функционируют согласно расписанию рабочего дня;

04 ноября (среда) – все кассы не работают;

05 ноября (четверг) – кассы работают в обычном режиме.

Оплатить услуги, оказывемые ПАО «Якутскэнерго», можно через сайт энергокомпании: http://yakutskenergo.ru.

Произвести онлайн-платеж можно:

— через «Личный кабинет» (вкладка «Частным лицам» / «Личный кабинет»)

— без регистрации (вкладка «Частным лицам» / «Как оплатить» / «Банковской картой»)

По вопросам регистрации и работы сервиса «Личный кабинет» можно обратиться в контакт-центр Энергосбыта по тел.8 (800) 100-22-05.

Прием платежей за услуги Якутскэнерго без комиссии производится в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк» (в т.ч. Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы и др.).