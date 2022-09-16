О ремонте переулка Глухого: Скоро зима, а воз и ныне там..

Начали так называемые ремонтные работы ещё в конце весны. С начала лета , все лето , осень особых подвижек не видно. Низкая организация труда было заметно с самого начала работы: мало работников, везде хаос, разбросаны везде стройматериалы…



Все лето потратили, чтобы двое рабочих, ещё годную к эксплуатации плитку выкорчевывали и все … и в таком хаосе продолжают работать Дворец бракосочетаний. Нарядные машины вынуждены были проезжать по этому хаосу и грязи, чтобы заехать во двор ЗАГСа. И вот что показалось странным: в рабочие дни техника простояла, а как начиналась пятница и торжества бракосочетания, откуда ни возьмись появлялись работники, заграждали автопарковки, поднимали пыль, ворошили грязь… Вы бы видели картину, как по перекопанному грунту асфальта перескакивали участники и гости свадебного торжества. Представьте настроение людей , которые вынуждены туда заезжать , рискуя своим здоровьем, и сохранностью авто.

Кроме загса там функционируют рестораны и кафе, магазины, салон цветов, гостям которых необходимо показать силу воли и выдержку чтобы добраться до дверей данных заведений.

Этот неоправданно затянутый ремонт, всего то 300 метрового дорожного полотна переулка Глухого, превратили всю жизнедеятельность всех организаций и заведений находящихся по данному переулку в настоящий коллапс. И конца , края данному ремонту не видно . Видать, дорожники ждут не дождутся снегов и мороза , чтобы по стылой наледи наспех закатать тонкий слой бетона. За это время они могли несколько раз закатать и разбирать такой объем работы.