О ремонте дорог в Якутске: ответы на вопросы горожан

Телеграм-канал «Эхо столицы» https://t.me/exostolicy опубликовал ответы на вопросы своих подписчиков:

— Здравствуйте. Когда Ильменскую откроют? Ждали, когда снег выпадет, и после этого качество дороги, конечно, желает лучшего. Мало того, что дорогу узкой сделали, тротуаров делать и не начинали. Почему не контролируете, как работают? Когда автобусы начнут ездить по Ильменской?

— По улице Ильменской на сегодняшний день ведется асфальтирование верхнего слоя по основной дороге и, параллельно, асфальтируем тротуары. Работы по основной дороге должны завершить на этой неделе. Далее до конца октября продолжим работы по укладке тротуаров и по благоустройству. Задержка на данном объекте связана с заменой слабонесущих грунтов и рядом непредвиденных работ, которые были связаны с подземными коммуникациями. Но до конца октября все работы должны быть завершены. Транспортное сообщение по улице откроется после сдачи объекта в начале ноября, — ответил на вопрос горожанина директор МКУ «Главстрой» Алексей Варламов.

— На Курашова и Пояркова тоже делали тротуар поздней осенью. Вот такой теперь результат.

— Просадка тротуаров произошла по причине уложенной в данном месте трубы холодного водоснабжения, которая принадлежит АО «Водоканал». В этом году, к сожалению, они не успели произвести вынос трубы. Но вчера на совещании Водоканал сообщил нам, что работы запланированы ими на следующий год. После этого силами Водоканала будет восстановлен и тротуар. Без выноса трубы ремонт тротуара не будет эффективным, — ответил на вопрос горожанина директор МКУ «Главстрой» Алексей Варламов.

— Почему на пр. Ленина не использовали технологии укладки асфальтового покрытия при низких температурах?

— На проспекте Ленина асфальтирование завершено. Мы закончили его до наступления низких температур. Данную технологию мы использовали в Якутске и раньше. В 2019 году мы применяли ее на улице Ларионова, частично на ул. Чайковского и Хатын-Юряхском шоссе. И в рамках тех участков, где была применена данная технология, сегодня покрытие стоит благополучно, — ответил на вопрос горожанина директор МКУ «Главстрой» Алексей Варламов.