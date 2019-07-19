АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
12
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  62.83
 70.61
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.07.2019, 13:00
Политика
В Якутии родители требуют полное секвенирование генома
19.07.2019, 12:48
Якутия
Фотофакт
Эксклюзив
Нынешнее лето в Якутии щедро на дары природы
19.07.2019, 12:44
Политика
О реализации Национального проекта «Культура» расскажут гражданам
19.07.2019, 12:31
Финансы
Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров АПК
19.07.2019, 12:18
Культура & Образование
Анонс
В Якутске открывается фотовыставка, посвященная Герою России
19.07.2019, 12:05
Культура & Образование
Эксклюзив
Звезды итальянского цирка: Мы не бьем животных!
19.07.2019, 11:53
Некролог
«Единая Россия» выражает соболезнования
19.07.2019, 11:40
Якутия
Лидеры IT-технологий России представили свои практики в Якутске
19.07.2019, 11:27
Общество
Прокуроры помогли получить зарплату
19.07.2019, 11:14
Происшествия
Рейс из Якутска в Южно-Сахалинск задержали на сутки
19.07.2019, 11:02
Якутск
Автобус 25 поменял маршрут движения
19.07.2019, 10:49
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: ФГАУ «Оздоровительный комплекс Рублево-Успенский»
19.07.2019, 10:36
Происшествия
Лесные пожары в Якутии
19.07.2019, 10:23
Судебная хроника
Якутянин ударил полицейского
19.07.2019, 10:11
Экономика
Чем отличается текущий от капитального ремонта?
19.07.2019, 10:00
Происшествия
Видео
Информационное сообщение УФСБ России по Якутии
19.07.2019, 9:48
Экономика
За шесть месяцев Якутскэнерго нанесен ущерб на 67 млн рублей
19.07.2019, 9:35
Происшествия
Пожар на ул. Кальвица
19.07.2019, 9:32
Якутск
Эксклюзив
Мэр не смогла продавить свою креатуру на пост лидера Общественной палаты Якутска
19.07.2019, 9:24
Общество
Из Якутии депортированы 184 мигранта
19.07.2019, 9:12
Культура & Образование
В Якутии ищут останки динозавров
19.07.2019, 9:00
Экономика
Теплоэнергосервис проводит масштабную ремонтную кампанию
19.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, пятница 19 июля 2019
18.07.2019, 21:38
Общество
За полгода из Якутии депортированы 184 мигранта
18.07.2019, 21:06
Якутск
Избран председатель Общественной палаты Якутска
18.07.2019, 20:43
Общество
Эксклюзив
Легенды якутской политики, государственные долгожители, «Нескучная политика»
18.07.2019, 20:19
Происшествия
Девушка выехала на машине из Якутска в Покровск и пропала без вести
18.07.2019, 19:13
Экология
Фотофакт
Медведица Аяна из Среднеколымского района радуется белому снегу
18.07.2019, 19:10
Экономика
Магазин «Камелек»: скидки 19 июля!
18.07.2019, 19:04
Якутск
В Якутске пройдет фестиваль «Золотая пора 60+»
18.07.2019, 18:12
Политика
Партийный билет вручен новому члену «Единой России» Ивану Турантаеву
18.07.2019, 17:48
Происшествия
Самолет Ан-24 в Батагай вернулся в Якутск из-за ухудшения видимости
18.07.2019, 17:42
Якутия
В Нюрбе прошло большое совещание о ходе кормозаготовительной компании в республике
18.07.2019, 17:39
Экология
В Верхоянском районе продолжается тушение природных пожаров
18.07.2019, 17:25
Погода
Прогноз на завтра: В Якутске будет пасмурно и дождливо
18.07.2019, 17:12
Экономика
График плановых работ энергетиков на 19 июля
18.07.2019, 16:52
Якутия
Построены все опоры моста через реку Марха
18.07.2019, 16:48
Культура & Образование
Театр из Якутии украсит культурную программу Чемпионата мира по водным видам спорта в Корее
18.07.2019, 16:40
Культура & Образование
В музее Ярославского открылась выставка уникальных артефактов, найденных в центре Якутска
18.07.2019, 16:12
Экономика
Дневник навигации ЛОРП: 20 июля открывается Арктика
18.07.2019, 16:10
Красота & Здоровье
PRO оздоровление в Кампусе молодежных инноваций
18.07.2019, 15:44
Политика
Альберт Семенов: Работу по нацпроектам следует усилить
18.07.2019, 15:39
Политика
Феодосия Габышева: Создание открытых курсов актуально для родителей, воспитывающих детей в кочевых условиях
18.07.2019, 15:07
Якутия
Айсен Николаев проверил ход исполнения членами правительства персональных поручений
18.07.2019, 15:00
Происшествия
Резонанс
В Якутии школьница написала ложный донос. Заведено уголовное дело
18.07.2019, 14:48
Финансы
Квартира или дом вашей мечты находятся в залоге у банка? Решение есть!
18.07.2019, 14:39
Красота & Здоровье
Интервью
Не сидите, закинув ногу на ногу
18.07.2019, 14:23
Экономика
В ГУП «ЖКХ РС (Я)» особое внимание – подготовке к отопительному сезону
18.07.2019, 14:12
Экология
Минэкологии Якутии подписало соглашение с общественной организацией
18.07.2019, 14:00
Якутия
Ил Дархан проверил строительство социальных объектов в Верхневилюйском районе
18.07.2019, 13:00
Происшествия
Консьержки «одолжили» у жильцов дома золото и технику
18.07.2019, 12:48
Экономика
Объявление
Вниманию водителей Якутска!
18.07.2019, 12:36
Спорт
Нонна Миронова: Спортинг делает меня счастливее
18.07.2019, 12:24
Происшествия
В Якутии невестка похитила все накопления пенсионера
18.07.2019, 12:11
Экология
Якутская природоохранная прокуратура разъясняет
18.07.2019, 11:58
Происшествия
В Якутии задержаны дачные воры
18.07.2019, 11:47
Якутия
Фотофакт
Позитив
Вот это улов! Житель Якутии поймал огроменную рыбу!
18.07.2019, 11:34
Экономика
Виктор Лебедев нацелил сотрудников на эффективность
18.07.2019, 11:22
Якутия
Берегоукрепление в Верхневилюйске начнется в 2021 году
18.07.2019, 11:10
Происшествия
Пожары в Якутии
18.07.2019, 10:59
Экономика
Объявление
19 июля в Тулагино работает выездная касса Энергосбыта
18.07.2019, 10:48
Происшествия
Незнакомка проникла в автомобиль жителя Якутска
18.07.2019, 10:37
Экономика
Восстановлено энергоснабжение в Западной Якутии
18.07.2019, 10:25
Общество
Видео
Резонанс
Мэр Вилюйска извинился
18.07.2019, 10:13
Культура & Образование
Библиотечный волонтер
18.07.2019, 10:12
Общество
Магазин «SELA» приглашает 20 июля в парк на праздник
18.07.2019, 10:01
Происшествия
Площадь лесных пожаров растет в Якутии
18.07.2019, 9:49
Экономика
Булунские энергетики готовятся к зиме
18.07.2019, 9:36
Финансы
Анонс
20 июля Россельхозбанк приглашает жителей Якутии на «Ипотечную ярмарку»
18.07.2019, 9:27
Культура & Образование
Интервью
Ректор ЯГСХА об успехах Академии
18.07.2019, 9:11
Происшествия
Несчастный случай произошел на железнодорожной станции в Якутии
18.07.2019, 9:00
Экономика
Подключиться к сетям холодного водоснабжения можно в офисах центра «Мои документы»
Политика
19 июля 2019, 12:44
109

О реализации Национального проекта «Культура» расскажут гражданам

19 июня в 15.00 в Музейном комплексе «Россия — моя история» состоится информационно-разъяснительная встреча с гражданами на тему «Реализация национального проекта «Культура». Представители Министерства культуры и духовного развития РС(Я) расскажут о ходе реализации нацпроекта.

Региональный совет сторонников партии с июня до конца августа этого года проводит информационные встречи с гражданами. Каждый желающий должен быть в курсе реализации национальных проектов на территории нашей республики.

Первая встреча состоялась 18 июня на тему «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Во время встречи представитель Министерства предпринимательства, торговли и туризма рассказал, как реализуется нацпроект в 2019 году и какие планы предстоит выполнить до 2024 года.

26 июня в республиканском медиацентре сторонники Партии «Единая Россия» провели встречу с населением. Руководители Государственного комитета по занятости населения рассказали о нацпроектах «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости». Особое внимание было уделено вопросам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение».

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
18.07.2019, 11:47
Якутия
Фотофакт
Позитив
Вот это улов! Житель Якутии поймал огроменную рыбу!
16.07.2019, 8:37
Происшествия
В Якутии погибло трое детей и четверо взрослых
16.07.2019, 8:45
Происшествия
В Якутской колонии без вести пропал человек
17.07.2019, 13:56
Экономика
Эксклюзив
Новый пост Афанасия Максимова
15.07.2019, 19:18
Политика
Экстра
Новое кадровое назначение
16.07.2019, 10:29
Происшествия
Экстра
В Якутии встреча с медведем привела к несчастному случаю
18.07.2019, 11:34
Экономика
Виктор Лебедев нацелил сотрудников на эффективность
15.07.2019, 22:36
Происшествия
Страшная трагедия на Лене: утонули дети, пропали взрослые
14.07.2019, 19:45
Общество
Гости из Франции рассказали о своих впечатлениях о Якутии
14.07.2019, 9:44
Происшествия
В Якутии загорелась сцена
18.07.2019, 20:19
Происшествия
Девушка выехала на машине из Якутска в Покровск и пропала без вести
16.07.2019, 10:21
Якутск
Кто получил «нагоняй» от мэра Якутска?
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт
Эксклюзив
Якутия
19.07.2019

Нынешнее лето в Якутии щедро на дары природы

Анонс
Культура & Образование
19.07.2019

В Якутске открывается фотовыставка, посвященная Герою России

Якутия
19.07.2019

Лидеры IT-технологий России представили свои практики в Якутске

Происшествия
19.07.2019

Рейс из Якутска в Южно-Сахалинск задержали на сутки

Эксклюзив
Общество
18.07.2019

Легенды якутской политики, государственные долгожители, «Нескучная политика»

Фотофакт
Экология
18.07.2019

Медведица Аяна из Среднеколымского района радуется белому снегу

Экономика
18.07.2019

Магазин «Камелек»: скидки 19 июля!

Происшествия
18.07.2019

Самолет Ан-24 в Батагай вернулся в Якутск из-за ухудшения видимости