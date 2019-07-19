О реализации Национального проекта «Культура» расскажут гражданам

19 июня в 15.00 в Музейном комплексе «Россия — моя история» состоится информационно-разъяснительная встреча с гражданами на тему «Реализация национального проекта «Культура». Представители Министерства культуры и духовного развития РС(Я) расскажут о ходе реализации нацпроекта.

Региональный совет сторонников партии с июня до конца августа этого года проводит информационные встречи с гражданами. Каждый желающий должен быть в курсе реализации национальных проектов на территории нашей республики.

Первая встреча состоялась 18 июня на тему «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Во время встречи представитель Министерства предпринимательства, торговли и туризма рассказал, как реализуется нацпроект в 2019 году и какие планы предстоит выполнить до 2024 года.

26 июня в республиканском медиацентре сторонники Партии «Единая Россия» провели встречу с населением. Руководители Государственного комитета по занятости населения рассказали о нацпроектах «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости». Особое внимание было уделено вопросам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение».