О развитии высшего образования в Якутии рассказали студентам АГАТУ

В АГАТУ продолжается цикл семинаров, посвященных истории и культуре народов Якутии. Третий семинар был посвящен истории высшего образования в республике. Его провел доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ЭФ, кандидат философских наук Петр Жондоров. Он рассказал, что в 1934 г. в Якутске открылся педагогический институт. Преподаватели приезжали из центральных районов страны, часть была из местных образованных людей. «Например, уже в 30-х годах доктор философских наук, впоследствии первый ректор ЯГУ, молодой Авксентий Мординов преподавал в Педагогическом институте. К моменту организации университета преподавало 96 человек. Были такие факультеты, как гуманитарный, технический, естественный, сельскохозяйственный. Учились якуты, русские, евреи, литовцы, украинцы, татары, эвенки и другие»,- подчеркнул Петр Жондоров. Что касается истории создания сельскохозяйственного высшего учебного заведения в республике, ребята узнали, что она начинается с открытия сельскохозяйственного факультета Якутского государственного университета. На базе данного факультета в 1985 г. создается Якутский сельскохозяйственный институт, который в 1995 году преобразован в Якутскую государственную сельскохозяйственную академию. А в 2020 ЯГСХА получила статус университета и была переименована в АГАТУ.

Далее, студенты посетили тренинг по ораторскому мастерству, лидерству и умению работать в команде. Занятие провела кандидат педагогических наук, доцент Надежда Лотова. Ребята получили индивидуальную психологическую консультацию.

Отметим, что мероприятия состоялись в рамках реализации проекта «Открытый мир», который направлен на интеграцию и социализацию иностранных студентов. Студенты на данных мероприятиях узнают, как взаимодействовали основные народы и этнические группы в Якутии на протяжении веков. Темой следующего семинара станет межнациональное взаимодействие в течение веков.