О размере выплат по новому Указу о рождаемости в Якутии

Как сообщалось ранее, 14 февраля глава Якутии Айсен Николаев подписал Указ «О дополнительных мерах, направленных на поддержку рождаемости в Республике Саха (Якутия)».

Меры социальной поддержки разработаны для реализации целей и задач национального проекта «Демография» и обеспечения устойчивого естественного роста численности населения – одной из ключевых национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, обозначенных Указом Президента страны Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Согласно новому указу Ил Дархана, республиканские власти предусмотрели дополнительные меры поддержки для семей с детьми, рождёнными после 1 января 2019 года.

Так, при рождении или усыновлении первого ребёнка семьи получат единовременную денежную выплату в двукратном размере прожиточного минимума для детей в размере 33 812 рублей.

При рождении или усыновлении второго ребенка – региональный материнский капитал в размере 30% от размера федерального материнского (семейного) капитала – 135 907,8 рублей.

При рождении или усыновлении третьего ребёнка или последующих детей семьи, среднедушевой доход на 1 члена семьи которых не превышает величину среднедушевого денежного дохода населения, будут получать ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума для детей в размере 16 906 рублей до достижения ребёнку возраста трёх лет.

За получением выплаты необходимо обратиться в управления социальной защиты населения по месту жительства семьи.

В настоящее время проводится работа с Министерством труда и социальной защиты населения Российской Федерации по реализации указанных мер поддержки с привлечением федерального софинансирования. По предварительной оценке, общая потребность в финансовых средствах с 2019 по 2024 годы составит 19,5 млрд рублей.

В текущем 2019 году планируется, что за дополнительными мерами поддержки обратятся более 12 тысяч семей, в которых с 1 января текущего года родятся первые, вторые, третьи и последующие дети.

В Якутии реализуется комплексная социально ориентированная государственная политика, направленная на поддержку материнства и детства, повышение статуса многодетной семьи и поддержку семейных ценностей. Реализация нового указа главы республики Айсена Николаева положительно скажется на решении вопросов государственной семейной и демографической политики, позволит улучшить качество жизни семей с детьми.