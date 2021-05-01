В Ил Тумэн внесен проект изменений в Конституцию РС (Я)

В связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» разработан проект конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)».

Проект конституционного закона 30 апреля 2021 года внесён в качестве конституционной инициативы главы Якутии Айсена Николаева на рассмотрение Государственного Собрания (Ил Тумэн). Вместе с документом внесены Заключение Конституционной комиссии Республики Саха (Якутия) и Решение Конституционной комиссии Республики Саха (Якутия).

Проектом конституционного закона предлагается внести в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия) следующие изменения:

— закрепление гарантий, связанных с социальными правами граждан, вопросами семьи и детства, образования и здравоохранения;

— дополнение Конституции республики положениями о том, что наряду с материнством отцовство находится под защитой государства, и государство создаёт систему гарантий защиты и охраны здоровья отца;

— дополнение статьёй в Конституции (Основной закон), устанавливающей, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, а также предусматривающей обязанности государства в части создания условий, способствующих всестороннему развитию и воспитанию детей, и обязанности в отношении детей, оставшихся без попечения;

— гарантия защиты достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечение сбалансированности прав и обязанностей гражданина, социального партнёрства, экономической, политической и социальной солидарности;

— дополнение нормой закрепления в Конституции о том, что каждый имеет право на вознаграждение за труд не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, за работу в районах Крайнего Севера к минимальному размеру оплаты труда, установленному на федеральном уровне, применяются районные коэффициенты и процентные надбавки;

— дополнение нормой о том, что в Якутии культура является уникальным наследием её многонационального народа;

— актуализация, приведение в соответствие с Конституцией Российской Федерации вопросов, отнесённых к ведению Республики Саха (Якутия). Предлагается дополнительно включить вопросы управления молодёжной политикой, социальной защитой, расширение вопросов системы здравоохранения с включением вопросов обеспечения оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранения и укрепления общественного здоровья, создания условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью.

— конституционное установление нормы о том, что государство обязано создавать условия для устойчивого экономического роста и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества;

— предусмотрена норма о том, что Правительство Республики Саха (Якутия) как высший исполнительный орган государственной власти республики подконтрольно и подотчётно Главе Якутии;

— норма о равнозначности наименований высшего должностного лица Республики Саха (Якутия) «Глава Республики Саха (Якутия)» и «Ил Дархан Республики Саха (Якутия)»;

— исключение положения о Конституционном суде Республики Саха (Якутия) и установление норм, регулирующих положения по Конституционному Совету Республики Саха (Якутия);

— установление нормы о том, что органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации; включение нормы о выполнении органами местного самоуправления публичных функций во взаимодействии с органами государственной власти.

Уточняются нормы об утверждении Государственным Собранием (Ил Тумэн) кандидатур председателя Счетной палаты Республики Саха (Якутия), его заместителей и аудиторов и внесении Главой республики в Госсобрание (Ил Тумэн) Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) для утверждения. Кроме того, норму о согласовании кандидатуры на должность Прокурора Республики Саха (Якутия), а также статью 91 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) предлагается исключить.