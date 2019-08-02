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О работе выездных касс Теплоэнергосервиса в Оймяконском районе Якутии

Оймяконский филиал Теплоэнергосервиса сообщает о начале работы выездных касс для жителей якутских отдаленных населенных пунктов Оймяконского района Орто-Балаган и Оймякон.

Выездные кассы Оймяконского филиала будут работать:

12 августа 2019 г. в с. Орто-Балаган в здании поселковой администрации с 10-00 до 17-00;

13 августа 2019 г. в с. Оймякон в здании поселковой администрации с 10-00 до 17-00;

14 августа 2019 г. в с. Ючюгей в здании поселковой администрации с 10-00 до 17-00;

10 сентября 2019 г. в с. Оймякон в здании поселковой администрации с 10-00 до 17-00.

11 сентября 2019 г. в с. Орто-Балаган в здании поселковой администрации с 10-00 до 17-00.

12 сентября 2019 г. в с. Ючюгей в здании поселковой администрации с 10-00 до 17-00.

Также прием платежей за услуги Теплоэнергосервис без комиссии производится в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк» (в т. ч. Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы и др.).

Для получения консультаций по вопросам задолженности, реструктуризации долга и др., можно обращаться в отдел сбыта Оймяконского филиала Теплоэнергосервис по адресу: п. Усть-Нера, ул. Молодежная, дом 1 или по телефону 8(41154) 22 – 207 до 17.00 ч. соответствующего дня приема оплаты.

Источник: Пресс-служба АО "Теплоэнергосервис".
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02.08.2019

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01.08.2019

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