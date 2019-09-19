О работе выездных касс Энергосбыта в сентябре

Выездные пункты приема платежей Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» работают 20 сентября в с. Тулагино, 21 сентября – в с. Маган.

Кассы функционируют с 10.00 до 15.00, без перерыва.

Адреса: с. Тулагино, ул. Первомайская, 4 (здание местной администрации); с.Маган, ул. Кирова, 21 (здание администрации села).

Напомним также, что по техническим причинам, временно изменен режим работы кассы Энергосбыта в п. Кангалассы. В настоящее время пункт приема платежей в данном населенном пункте работает по вторникам и пятницам с 10.00 до 15.00, без перерыва.

Потребители могут произвести оплату и в других кассах Энергосбыта. Информация о пунктах приема платежей размещена на сайте Якутскэнерго («Частным лицам» / «Как оплатить» / «Пункты приема платежей»): https://yakutskenergo.ru/privat_pers/how_to_pay/.

Оплату энергоресурсов можно осуществлять также через сайт Якутскэнерго (https://yakutskenergo.ru):

• без регистрации («Частным лицам» / «Как оплатить» / «Оплатить банковской картой»);

• через личный кабинет (на главной странице сайта – ссылка «Личный кабинет»). Он дает возможность самостоятельно вносить показания прибора учета, получать и распечатывать счета-квитанции, производить оплату, контролировать взаиморасчеты, обращаться к специалистам по интересующим вопросам.

По вопросам регистрации и работы в личном кабинете необходимо обращаться в контакт-центр Энергосбыта по тел.: 8 (800) 100-22-05, 8 (4112) 498-498.

Самый быстрый способ оплаты – с использованием QR-кода на платежном документе (квитанции), который ежемесячно доставляется потребителям. Платеж производится через мобильное приложение (Сбербанк Онлайн). Также потребители могут производить расчеты с помощью QR-кода через терминалы Сбербанка (банковской картой или наличными). Комиссия при этом не взимается.

Также прием платежей за услуги Якутскэнерго без комиссии производится в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк» (в т.ч. Сбербанк Онлайн, «Автоплатеж», банкоматы и др.).