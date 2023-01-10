О работе терапевта из первых уст

Терапевт это тот врач, к которому, заболевая, мы обращаемся в первую очередь, к нему идут со всеми проблемами: от насморка до вопросов оперативного вмешательства. Тем более в сельской местности. О буднях терапевтов я говорю с участковыми докторами и специалистами стационара Намской центральной районной больницы.

— В поликлинике Намской ЦРБ работают три участковых терапевта: Наталья Николаевна Дмитриева, Николай Владимирович Васильев и Маргарита Афанасьевна Стручкова, а заведует отделением Ольга Дмитриевна Кириллина. Все они врачи с большим стажем работы, они прекрасно знают прикрепленный участок, а их хорошо знает весь улус, — представила врачей поликлиники заведующая терапевтическим отделением ЦРБ, земский доктор с десятилетним стажем Любовь Ивановна Михайлова. – Они активно работают с пациентами, хорошо знают социальные и бытовые условия каждого. К ним первым обращаются больные, они определяют пациента на исследования и при необходимости направляют его к нам в стационар.

Тридцать три года посвятила терапии врач высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения России Розалия Михайловна Михайлова, из них тридцать лет доктор отработала участковым врачом, начав с села в Верхнеколымском районе. Сегодня она врач функциональной диагностики Намской ЦРБ.

— Какой была работа участкового терапевта, когда Вы начинали, Розалия Михайловна?

— Вчерашняя студентка, в начале своей самостоятельной работы, это были 90-ые годы, я встретила немалые трудности: лечила и детей и взрослых, работая без выходных, днем и ночью бегала на вызовы, машины не давали, сама кипятила шприцы, делала уколы, зашивала раны. Не было в те годы ни УЗИ, ни ФГДС, а из всех доступных методов диагностики в нашем распоряжении были только кардиограмма да рентгеновский снимок, и, пожалуй, все. Но я очень благодарна той школе, которую прошла, сейчас мне кажется, что те условия, в которых я работала, способствовали тому, чтобы у врача развивались клиническое мышление и интуиция. Не могу не сказать о первых участковых терапевтах Намского района, отличниках здравоохранения РФ, отработавших на одном участке по сорок лет. Я работала с ними в одной связке и многому у них научилась, мы вместе прошли все преобразования в медицине. Это уважаемые в районе люди — Нина Федотовна Дьяконова и Елена Алексеевна Шестакова. Населению нашему повезло: тридцать – сорок лет наблюдаться у одного врача – это такая редкость.

— Каким человеком должен быть, на Ваш взгляд, врач-терапевт, Розалия Михайловна?

— Имея за плечами тридцатилетнюю службу в терапии, я вывела для себя такую истину: любой врач должен быть грамотным, ответственным, внимательным специалистом, а терапевт – вдвойне. Именно к тебе больной идет со своей болью, именно ты, терапевт, осматриваешь его первым, потом тщательно собираешь анамнез, именно от того, насколько верно ты поставишь диагноз и вовремя направишь к нужному специалисту, зависит исход болезни. Очень важно, чтобы больной доверял тебе, а для этого ты должен знать о нем все. Участковый терапевт должен знать, как, где, с кем пациент живет, где работает, как питается, как принимает лекарства. Для этого обязательно умение внимательно выслушивать человека, чтобы он рассказал тебе, не скрывая, все, что его беспокоит. И еще — хорошо, когда больной наблюдается у одного врача.

— Вы можете вспомнить случаи, когда Вы понимали, что человек Вам благодарен за лечение, за помощь?

— Помню как-то шла я на вызов, темнело, стоял жуткий холод, туман. Я старалась идти быстрее, чтобы не замерзнуть, как вдруг рядом со мной остановилась машина, и я услышала мужской голос, приглашающий сесть. «Доктор, садитесь, пожалуйста, я отвезу Вас, куда Вам надо», — сказал мужчина. Я, конечно, с благодарностью села в машину. Оказалось, что несколько лет назад этот мужчина был у меня на приеме с болью в животе. Я вспомнила, что прописала ему тогда диету и режим питания, даже нарисовала на листке бумаги желудок, показала, куда и как попадает пища, объяснила, почему нельзя ложиться спать с полным желудком, что нужно приподнять головной конец кровати. Он оказался очень исполнительным пациентом, все усвоил, выполнял, и желудок его больше не беспокоил.

— Почему, отработав тридцать лет, Вы оставили терапию?

— Врачи всю жизнь учатся, вот и я выучилась на кардиолога, пульмонолога, врача функциональной диагностики. Все это помогает мне ставить наиболее точный диагноз. В кабинете функциональной диагностики проводятся кроме ЭКГ и спирографии холтеровское мониторирование и электроэнцефалография. Три года как я врач функциональной диагностики, но мне кажется, что я никуда не ушла из терапии, мы очень тесно сотрудничаем с терапевтами, кардиологами, реаниматологами. Сегодня я на своем месте.

В стационарном отделении терапии больницы вместе с терапевтом и гастроэнтерологом Любовью Михайловой трудятся еще трое ее коллег: врач-невролог Аксинья Петровна Васильева, кардиолог Анна Дмитриевна Кейметинова и онколог Туяра Борисовна Захарова. Согласитесь: уже одно перечисление специализации врачей говорит о возможностях отделения.

— Расскажите о работе стационара, Любовь Ивановна. Люди, с какими заболеваниями, поступают в отделение?

— Пациент сначала направляется в приемный покой, где мы впервые сталкиваемся с ним, и потом до выздоровления и выписки находится в наших руках. Лежат в отделении пациенты с разными заболеваниями, с ишемической болезнью сердца, гипертонией, панкреатитом, анемией различной этиологии, холециститами. В отделении имеются терапевтические, неврологические, гастроэнтерологические, онкологические и кардиологические койки, всего — двадцать девять, и они никогда не пустуют. В отделении больше двадцати сотрудников. У нас получают лечение и проходят обследование более стабильные пациенты, а «тяжелые» наблюдаются и лечатся в реанимации. В нашей больнице сегодня есть условия для проведения практически всех необходимых исследований: ФГДС, УЗИ, рентген, КТ, спирография, ЭХО КГ, ЭКГ, холтеровское мониторирование. В последние годы мы проводим также химиотерапию онкологическим больным. Большинство наших пациентов нуждается в круглосуточном уходе, и эта работа ложится в основном на плечи медсестер и младшего медицинского персонала. Все они грамотные специалисты и надежные, ответственные люди.

— В чем Вы видите причины наиболее частых заболеваний?

— Я заметила, что с годами болезни становятся все тяжелее и тяжелее, участились заболевания с нарушениями мозгового кровообращения (инсульты), сердечно-сосудистой системы (инфаркты миокарда), стало больше онкопатологии. Я думаю, это связано в первую очередь с образом нашей жизни: мало двигаемся, употребляем вредную пищу и алкоголь, курим. Никто не знает, когда болезнь проявит себя. Вот и ковид-19 унес с 2019 года много жизней и практически на каждом переболевшем им оставил свой след. В первую очередь от него пострадали люди, страдающие сахарным диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, поэтому, напомню, им сейчас нужно, как никогда, беречь себя.

— Как я поняла, многие ваши врачи получили вторую специальность.

— Да, все наши терапевты прошли первичную переподготовку по смежным специальностям, таким как кардиолог, физиотерапевт, клинический фармаколог, онколог, врач УЗИ и это очень хорошо, поскольку специалистов узкой специализации всегда не хватает. То, что мы имеем смежную специальность, очень помогает нам в работе. Это большой плюс.

— О чем Вы мечтаете как врач?

— Хотелось бы, чтобы работы у врача стало чуть меньше, но я понимаю, что мечта это несбыточная, скорее всего работы у нас меньше не станет.