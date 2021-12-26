26.12.2021
15:07
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Коронавирус
О работе пунктов вакцинации в новогодние праздники
В период новогодних выходных с 31 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. вакцинация в медицинских организациях по всей Якутии будет проводиться ежедневно без выходных с 09:00 до 15:00 часов.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Министерства здравоохранения РС(Я).
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