О работе правового управления Якутской городской Думы

Ежегодно 3 декабря отмечается День юриста России. Накануне профессионального праздника знакомим вас с работой Правового управления Якутской городской Думы. На наши вопросы отвечает начальник управления Алексей Александрович ДОЦЕНКО.

Каковы основные задачи работы правового управления Якутской городской Думы?

— Основными задачами нашего управления, прежде всего, являются осуществление правовой экспертизы проектов решений Якутской городской Думы, подготовка проектов решений Якутской городской Думы к рассмотрению на заседаниях постоянных комиссий, Президиума, на сессионных заседаниях Якутской городской Думы. Также мы оказываем правовое содействие нашим депутатам при ведении их депутатской деятельности.

Как организуется нормотворческая деятельность в Якутской городской Думе?

— Нормотворческая деятельность осуществляется в соответствии с ежегодным планом. Депутатами на заседании сессии принимается план нормотворческой деятельности на текущий год. Правовым управлением согласно плану осуществляется контроль за внесением ответственными структурами материалов на рассмотрение Якутской городской Думы.

Чем запомнилась нормотворческая работа 2021 года по сравнению с предыдущими годами?

— Особенности последних лет, конечно же, связаны с распространением новой короновирусной инфекции. Разработка муниципальных правовых актов в условиях нерабочих дней и самоизоляции вызывает иногда большие сложности. Тем не менее, все принятые нами планы выполнены.

Одной из наиболее значимых законодательных инициатив этого года является законодательная инициатива депутатов Якутской городской Думы — проект закона Республики Саха (Якутия) № 237-6 «О внесении изменения в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях». Изменения, вносимые в КоАП республики, связаны с приведением в соответствие с Кодексом РФ об административных правонарушениях и уточнением перечня должностных лиц, уполномоченных при осуществлении муниципального финансового контроля составлять протокол об административном правонарушении. Проект был поддержан 15 июня 2021 года на XXIX очередном пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я).

Случались ли в вашей практике обжалования нормативных правовых актов и решений Якутской городской Думы?

— Исковые заявления о признании нормативных правовых актов, противоречащими законодательству, к сожалению, бывают. Особенно это касается «Правил землепользования и застройки городского округа «город Якутск». Зачастую эти иски не обоснованы, тем не менее, нами проводится постоянная работа, по совершенствованию нормативной правовой базы, чтобы исключить нарушения прав и законных интересов наших горожан.

Какие нормативные правовые акты и решения, напрямую влияющие на социально-экономическое развитие города, получили положительный отклик у населения в этом созыве?

— Сложно выделить какие-либо акты, поскольку все принимаемые решения, так или иначе, влияют на развитие города. Как результат совместной работы Якутской городской Думы и Окружной администрации городского округа «город Якутск», можно отметить принятые в этом году в новой редакции «Правила благоустройства территории городского округа «город Якутск» г. Якутска». Новые правила регулируют широкий спектр вопросов: от озеленения и определения прилегающих территорий до контроля за внешним обликом зданий. Это позволит существенно улучшить ситуацию по благоустройству нашего города.

Ваши пожелания коллегам с профессиональным праздником?

— В этот праздничный день примите самые теплые и искренние пожелания здоровья, неисчерпаемой энергии, целеустремленности, новых профессиональных успехов в нашем общем благородном деле служения Закону. Мира, счастья, благополучия и любви вам, вашим родным и близким людям!

2 декабря в рамках мероприятий, посвященных Дню юриста в России, Алексей Александрович выступил спикером на онлайн-семинаре по повышению правовой грамотности для представителей структурных подразделений Окружной администрации города Якутска на тему «Разработка нормативных правовых актов Якутской городской Думы, порядок согласования и внесения на рассмотрение Якутской городской Думы».